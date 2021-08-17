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Організатори інсталяції на Алеї Небесної Сотні погодилися прибрати конструкції

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 16:15
Організатори інсталяції на Алеї Небесної Сотні погодилися прибрати конструкції Фото: організатори декорації до Дня Незалежності погодилися прибрати конструкції (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Організатори інсталяції в центрі Києва, яку встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні до Дня Незалежності України і перекривали доступ до Меморіалу, погодилися прибрати конструкцію. Зйомки будуть перенесені в інше місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Українського інституту національної пам'яті.

"Враховуючи чутливість місця, після спілкування з усіма причетними сторонами організатори постановки погодилися прибрати конструкції і перенести зйомки на інше місце", - йдеться в повідомленні.

В Інституті зазначили, що конструкції, які почали встановлювати на Алеї Героїв Небесної Сотні, були частиною історичної художньо-театральної постановки. За задумом режисера, перформанс мав показати всі епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності.

"Тимчасові декорації, які символізували різні тимчасові періоди, були потрібні для зйомок проєкту", - пояснили в Інституті.

Нагадавши, у центрі столиці знесли декорації, які встановили до Дня Незалежності України та перекривали доступ до Меморіалу.

Інсталяція радянської квартири зображувала епоху початку незалежності країни і повинна була використовуватися для зйомок.

Відзначити, поліція почала перевірку інциденту, за фактом якої буде дана правова кваліфікація події.

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