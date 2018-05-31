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Организатору теракта против Бабченко объявлено о подозрении, - СБУ

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 20:50
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)

В суд внесено ходатайство о применении к подозреваемому в покушении на Бабченко содержания под стражей

Объявлено о подозрении в совершении преступления организатору террористического акта против российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"В уголовном производстве о подготовке террористического акта против российского журналиста Аркадия Бабченко гражданину Украины "Г" (Борис Герман, - ред.) 30 мая п.г. осуществлено уведомление о подозрении в приготовлении к организации совершения террористического акта, должен был повлечь гибель человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Герману объявлено о подозрении в совершении таких преступлений: приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 14), организация преступления (ч. 3 ст. 27), теракт, повлекший гибель человека (ч. 3 ст. 258) УК Украины.

Также в четверг, 31 мая, в суд внесено ходатайство о применении к указанному подозреваемого исключительной меры пресечения - содержание под стражей.

"СБУ еще раз подчеркивает, что в указанном уголовном производстве с целью получения сведений о совершении особо тяжкого преступления и лиц, его совершающих, согласно требованиям статей 246, 271 Уголовного процессуального кодекса Украины сотрудниками Службы безопасности Украины проводилась негласные следственные (розыскные) действия - контроль за совершением преступления в форме имитирование обстановки преступления Это мероприятие проводилось во исполнение постановления прокурора Генеральной прокуратуры Украины - процессуального руководителя, который по закону уполномочен на принятие такого процессуального решения", - отметили в СБУ.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева начал судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении предполагаемого организатора убийства журналиста Аркадия Бабченко - Бориса Германа.

Бывший доброволец АТО заявил, что он был исполнителем "убийства" Бабченка Бабченко рассказал подробности инсценировки своего убийства
Теги публикации: Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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