Організатору теракту проти Бабченка оголошено про підозру, - СБУ

До суду внесено клопотання про застосування до підозрюваного в замаху на Бабченка тримання під вартою

Оголошено про підозру в скоєнні злочину організатору терористичного акту проти російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

"У кримінальному провадженні про підготовку терористичного акту проти російського журналіста Аркадія Бабченка громадянину України "Г" (Борис Герман, - ред.) 30 травня п.р. здійснено повідомлення про підозру в готуванні до організації вчинення терористичного акту, що мав спричинити загибель людини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Герману оголошено про підозру у вчиненні таких злочинів: готування до злочину (ч. 1 ст. 14), організація злочину (ч. 3 ст. 27), теракт, що спричинив загибель людини (ч. 3 ст. 258) КК України.

Також у четвер, 31 травня, до суду внесено клопотання про застосування до вказаного підозрюваного виняткового запобіжного заходу - тримання під вартою.

"СБУ ще раз наголошує, що у зазначеному кримінальному провадженні з метою отримання відомостей про вчинення особливо тяжкого злочину та осіб, які його вчиняють, відповідно до вимог статей 246, 271 Кримінального процесуального кодексу України співробітниками Служби безпеки України проводилася негласна слідча (розшукова) дія - контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину. Цей захід проводився на виконання постанови прокурора Генеральної прокуратури України - процесуального керівника, який згідно із законом уповноважений на прийняття такого процесуального рішення", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва розпочав судове засідання із розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно ймовірного організатора вбивства журналіста Аркадія Бабченка - Бориса Германа.