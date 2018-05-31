Суд почав розгляд справи по ймовірному організатору вбивства Бабченка

Справу розглядає суддя Вікторія Світлицька

Шевченківський районний суд Києва розпочав судове засідання із розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно ймовірного організатора вбивства журналіста Аркадія Бабченка - Бориса Германа. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Справу розглядає суддя Вікторія Світлицька.

Фото: судове засідання (РБК-Україна)

Нагадаємо, ввечері 29 травня стало відомо, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли. Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої".

30 травня стало відомо, що Бабченко живий.

Сьогодні повідомлялося, що стало відомо прізвище організатора замаху на Бабченка. В Шевченківський районний суд надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу ймовірному організатору замаху на Аркадія Бабченка на ім'я Бориса Германа.