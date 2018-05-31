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Суд почав розгляд справи по ймовірному організатору вбивства Бабченка

НовиниНадзвичайні події    31.05.2018 - 20:00
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)

Справу розглядає суддя Вікторія Світлицька

Шевченківський районний суд Києва розпочав судове засідання із розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно ймовірного організатора вбивства журналіста Аркадія Бабченка - Бориса Германа. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Справу розглядає суддя Вікторія Світлицька.

 

Фото: судове засідання (РБК-Україна)

Нагадаємо, ввечері 29 травня стало відомо, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли. Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої".

30 травня стало відомо, що Бабченко живий.

Сьогодні повідомлялося, що стало відомо прізвище організатора замаху на Бабченка. В Шевченківський районний суд надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу ймовірному організатору замаху на Аркадія Бабченка на ім'я Бориса Германа. 

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Теги публікації: журналисты, Аркадій Бабченко, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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