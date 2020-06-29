Організаторів голосування про зміни до конституції РФ в Криму чекають санкції, - МЗС

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Заступник голови МЗС вважає, що міжнародна спільнота має великий вплив на відповідні дії Росії

Заступник голови Міністерства закордонних справ України Василь Боднар заявив, що проведення голосування про внесення змін до Конституції РФ в Криму є незаконним і матиме для Росії політичні і правові наслідки. Україна вже звернулася до міжнародних партнерів з проханням засудити організацію "голосування".

Про це Василь Боднар заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, міжнародна спільнота має великий вплив на відповідні дії Росії. Вона може як засудити РФ, так і розширити санкції і політичний тиск.

"Організація голосування на окупованій території українського Криму, а також організація участі в голосуванні осіб, які є власниками незаконно виданих паспортів РФ, матиме для РФ політичні і правові наслідки", - сказав Боднар.

Також заступник голови МЗС сподівається на те, що громадяни України, які вимушено перебувають на окупованих територіях, утримаються від участі у незаконному голосуванні з точки зору міжнародного права.

Зазначимо, в Росії від 25 червня почали голосувати за поправки до Конституції РФ. Їх прийняття "обнулить" президентські терміни чинного президента Росії Володимира Путіна та зможе дозволити йому залишатись на цій посаді до 2036 року.

Нагадаємо, у Верховній раді Україні просять посилити санкції проти Росії через голосування у Криму по правках до Конституції Російської Федерації.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зміна конституції Російської Федерації не завадить деокупації Криму.

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Автор: Андрій Козловський