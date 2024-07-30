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Організатори Олімпіади перенесли чоловічий тріатлон: відома причина

Фото: Сена залишається головним болем організаторів Олімпіади-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Олімпійські змагання з тріатлону серед чоловіків перенесли через високий рівень забруднення Сени в день запливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Triathlon.

Міжнародний союз тріатлону підтвердив перенесення змагань на 31 липня. Тепер чоловічий тріатлон відбудеться після жіночих змагань у дисципліні.

"На жаль, неконтрольовані метеорологічні явища, як дощ, що пройшов над Парижем 26 і 27 липня, можуть змінити якість води та змусити нас перенести захід із медичних міркувань. Попри покращення якості води в останні години, показники на окремих ділянках запливу досі перевищують встановлені межі", – йдеться в заяві.

Жіночий тріатлон запланований на 9:00 середи, а чоловічий – на 10:45 за київським часом. Якщо рівень забрудення Сени залишатиметься високим, то змагання перенесуть ще раз. На Олімпіаді-2024 передбачили резервний день – 2 серпня.

До старту Олімпійських ігор очільник оргкомітету Тоні Естанге припускав, що заплив у Сені так і не відбудеться. Якщо високий вміст бактерій у водній артерії Парижа не знизиться, то тріатлон можуть перетворити на дуатлон. Водночас водний марафон можуть перенести на морський стадіон "Вер-сюр-Марн".

До слова, раніше підбили підсумки змагань 29 липня на Олімпіаді-2024.

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Олімпіада 2024