Організатори Олімпіади перенесли чоловічий тріатлон: відома причина

Міжнародний союз тріатлону підтвердив перенесення змагань на 31 липня. Тепер чоловічий тріатлон відбудеться після жіночих змагань у дисципліні.

"На жаль, неконтрольовані метеорологічні явища, як дощ, що пройшов над Парижем 26 і 27 липня, можуть змінити якість води та змусити нас перенести захід із медичних міркувань. Попри покращення якості води в останні години, показники на окремих ділянках запливу досі перевищують встановлені межі", – йдеться в заяві.

Жіночий тріатлон запланований на 9:00 середи, а чоловічий – на 10:45 за київським часом. Якщо рівень забрудення Сени залишатиметься високим, то змагання перенесуть ще раз. На Олімпіаді-2024 передбачили резервний день – 2 серпня.

До старту Олімпійських ігор очільник оргкомітету Тоні Естанге припускав, що заплив у Сені так і не відбудеться. Якщо високий вміст бактерій у водній артерії Парижа не знизиться, то тріатлон можуть перетворити на дуатлон. Водночас водний марафон можуть перенести на морський стадіон "Вер-сюр-Марн".