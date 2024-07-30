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Организаторы Олимпиады перенесли мужской триатлон: известна причина

Фото: Сена остается головной болью организаторов Олимпиады-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Олимпийские соревнования по триатлону среди мужчин перенесли из-за высокого уровня загрязнения Сены в день заплыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Triathlon.

Международный союз триатлона подтвердил перенос соревнований на 31 июля. Теперь мужской триатлон состоится после женских соревнований в дисциплине.

"К сожалению, неконтролируемые метеорологические явления, как прошедший над Парижем дождь 26 и 27 июля, могут изменить качество воды и заставить нас перенести мероприятие по медицинским соображениям. Несмотря на улучшение качества воды в последние часы, показатели на отдельных участках заплыва до сих пор превышают установленные пределы", – говорится в заявлении.

Женский триатлон запланирован на 9:00 среды, а мужской – на 10:45 по киевскому времени. Если уровень загрязнения Сены будет оставаться высоким, то соревнования перенесут еще раз. На Олимпиаде-2024 предусмотрен резервный день – 2 августа.

До старта Олимпийских игр глава оргкомитета Тони Эстанге предполагал, что заплыв в Сене так и не состоится. Если высокое содержание бактерий в водной артерии Парижа не снизится, триатлон могут превратить в дуатлон. В то же время водный марафон может быть перенесен на морской стадион "Вер-сюр-Марн".

К слову, ранее подвели итоги соревнований 29 июля на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024