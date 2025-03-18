Органайзер у багажник авто: що в ньому можна зберігати і які бувають

Щоб дрібні предмети не літали по багажнику автомобіля під час маневрів, фахівці з ергономіки придумали таку річ як органайзер. Розповідаємо про кілька перевірених варіантів цього пристрою, у тому числі – про рішення-імпровізації.
Про те, як раз і назавжди навести порядок у багажнику авто, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Пляшка з омивайкою, аерозоль для очищення скла, скребок для льоду та мочалка для миття – якщо ви не хочете шукати ці часто потрібні аксесуари по закутках багажника, вам потрібен органайзер. Якщо ви зібралися купувати його в магазині, ми розповімо, як його обирати, якщо є бажання пристосувати щось на цю роль на швидку – підкажемо експромт-варіанти.
Резонів тримати всю багажну дрібноту в одному місці чимало, але, певно, головне, щоб вона не заважала розташуванню основного багажу і не відволікала водія своїми польотами під час маневрування.
Навіть коли у вантажному відсіку машини є кишені для невеликих предметів, буває зручніше тримати всі аксесуари не в різних кутках і нішах, а всі разом – наприклад, щоб за потреби швидко забрати їх додому чи в іншу машину. Тоді автомобіліст і згадує про органайзер для багажника. У нас є декілька варіантів.
Вибір фабричних виробів достатньо широкий: у вигляді спеціальної сумки, кофра або коробки, як із внутрішніми відділеннями, так і без. Добре, якщо на дні такого органайзера буде "липучка", яка допомагає йому фіксуватись на килимку багажника і не соватись під час руху. Зважте на моделі, які у порожньому вигляді можна складати мов книжку, або, як варіант, частково зменшувати в об’ємі, коли бокс наполовину порожній.
У випадку, коли потрібно щось "організувати" терміново і часу на візит до автомагазину немає, можна просто заглянути до найближчого супермаркету. Для екстреного та одноразового використання в якості органайзера підійде ажурний пластиковий ящик від фруктів або цитрусових. У більшості супермаркетів їх або віддають безкоштовно або продають за символічну суму. Варто пам'ятати, що ящики бувають різної глибини, і неглибокі варіанти менш підходять для використання в авто. З мінусів такого варіанту – необроблений пластик ящика може пошкодити оббивку багажника.
Альтернатива пластику – картонна коробка. Знайти її ще простіше, ніж пластиковий аналог: крім супермаркетів такі контейнери можна взяти в кондитерських або м'ясних магазинах, а то й придабти на пошті. Однак за міцністю вони поступаються пластиковим і можуть легко пошкодитися, якщо тягнути рукою за край по підлозі багажника.
Зрештою, як органайзер можна використовувати ту чи іншу сумку, яка більше не використовується через вік або втрату трендової актуальності. Краще вибрати сумку з широким отвором для зручного укладання речей та широким дном, яке буде надійно утримувати від опрокидування. Врахуйте також висоту – можливо, вам знадобиться достатньо висока, щоб можна було ставити пляшки з автохімаєю вертикально.
Якщо у вашому місті є тюнінг-ательє, де працюють з інтер’єрами авто, там вам охоче облаштують органайзер по-професійному. Акуратний бокс можна адаптувати до певного куточка багажника, наприклад, вписавши його в нішу біля крила. У вас буде змога замовити і форму, і тип оздоблення, і колір матеріалу. Особливий плюс такого рішення у тому, що простір багажника буде використано максимально раціонально.
Не забувайте про безпеку, навіть коли розміщуєте дрібні речі у багажнику. Незакріплені предмети, особливо пляшки з рідинами, внаслідок еволюцій автомобіля під час руху, наприклад, по звивистій дорозі, можуть легко пошкодити і оббивку машини, і розташований поряд багаж. І це ми ще не говоримо про випадки зіткнень та інших видів ДТП, коли кожен предмет зростає у масі в кілька разів. Для розуміння: стандартна металева банка з пивом, яка вільно лежить десь у машині, при її лобовому зіткненні б’ється о торпедо чи лобове скло з силою у кількасот кілограмів. Чи кожна деталь озоблення витримає такий удар? Отже, це ще одна причина тримати дрібні речі організованими.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.
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