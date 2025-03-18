Органайзер в багажник авто: что в нем можно хранить и какие бывают

Бутылка с омывайкой, аэрозоль для очистки стекол, скребок для льда и мочалка для мытья - если вы не хотите искать эти часто нужные аксессуары по закоулкам багажника, вам нужен органайзер. Если вы собрались покупать его в магазине, мы расскажем, как его выбирать, если есть желание приспособить что-то на эту роль на скорую руку - подскажем экспромт-варианты.

Что умеет органайзер

Резонов держать всю багажную мелочь в одном месте немало, но, наверное, главное, чтобы она не мешала расположению основного багажа и не отвлекала водителя своими полетами при маневрировании.

Даже когда в грузовом отсеке машины есть карманы для небольших предметов, бывает удобнее держать все аксессуары не в разных углах и нишах, а все вместе - например, чтобы при необходимости быстро забрать их домой или в другую машину. Тогда автомобилист и вспоминает об органайзере для багажника. У нас есть несколько вариантов.

Фабричный органайзер для багажника

Выбор фабричных изделий достаточно широк: в виде специальной сумки, кофра или коробки, как с внутренними отделениями, так и без. Хорошо, если на дне такого органайзера будет "липучка", которая помогает ему фиксироваться на коврике багажника и не ерзать во время движения. Обратите внимание на модели, которые в пустом виде можно складывать как книжку, или, как вариант, частично уменьшать в объеме, когда бокс наполовину пустой.

Импровизация: пластик и картон

В случае, когда нужно что-то "организовать" срочно и времени на визит в автомагазин нет, можно просто заглянуть в ближайший супермаркет. Для экстренного и одноразового использования в качестве органайзера подойдет ажурный пластиковый ящик от фруктов или цитрусовых. В большинстве супермаркетов их или отдают бесплатно или продают за символическую сумму. Стоит помнить, что ящики бывают разной глубины, и неглубокие варианты менее подходят для использования в авто. Из минусов такого варианта - необработанный пластик ящика может повредить обивку багажника.

Альтернатива пластику - картонная коробка. Найти ее еще проще, чем пластиковый аналог: кроме супермаркетов такие контейнеры можно взять в кондитерских или мясных магазинах, а то и придабти на почте. Однако по прочности они уступают пластиковым и могут легко повредиться, если тянуть рукой за край по полу багажника.

Вариант-экспромт

В конце концов, в качестве органайзера можно использовать ту или иную сумку, которая больше не используется из-за возраста или утраты трендовой актуальности. Лучше выбрать сумку с широким отверстием для удобной укладки вещей и широким дном, которое будет надежно удерживать от опрокидывания. Учтите также высоту - возможно, вам понадобится достаточно высокая, чтобы можно было ставить бутылки с автохимией вертикально.

Профессиональный подход

Если в вашем городе есть тюнинг-ателье, где работают с интерьерами авто, там вам охотно обустроят органайзер по-профессиональному. Аккуратный бокс можно адаптировать к определенному уголку багажника, например, вписав его в нишу возле крыла. У вас будет возможность заказать и форму, и тип отделки, и цвет материала. Особый плюс такого решения в том, что пространство багажника будет использовано максимально рационально.

Вкратце

Не забывайте о безопасности, даже когда размещаете мелкие вещи в багажнике. Незакрепленные предметы, особенно бутылки с жидкостями, вследствие эволюций автомобиля во время движения, например, по извилистой дороге, могут легко повредить и обивку машины, и расположенный рядом багаж. И это мы еще не говорим о случаях столкновений и других видов ДТП, когда каждый предмет возрастает в массе в несколько раз. Для понимания: стандартная металлическая банка с пивом, которая свободно лежит где-то в машине, при ее лобовом столкновении бьется о торпедо или лобовое стекло с силой в несколько сотен килограммов. Каждая ли деталь отделки выдержит такой удар? Так что это еще одна причина держать мелкие вещи организованными.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.