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В органах прокуратуры начнет работать система электронного документооборота

Новости » Общество    28.12.2018 - 20:28
В органах прокуратуры начнет работать система электронного документооборота
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Система начнет работу с 1 января 2019 года

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал приказ о запуске информационной системы "Система электронного документооборота органов прокуратуры Украины" ("СЭД") в органах прокуратуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Андрея Лысенко в Facebook.

В соответствии с требованиями законов Украины "Об электронных документах и электронном документообороте", "О прокуратуре", с 1 января 2019 года в органах прокуратуры будет внедрена информационная система "Система электронного документооборота органов прокуратуры Украины".

В связи с этим ведение делопроизводства в части регистрации и обработки входящих, исходящих и внутренних документов обеспечено в ИС "СЭД".

Кроме того, Луценко поручил руководителям региональных, местных и военных прокуратур до 1 мая 2019 года обеспечить одновременное ведение делопроизводства с применением как бумажных носителей, так и средств ИС "СЭД".

Напомним, в Украине 21 декабря запустили Единую систему авиабезопасности и защиты Министерства внутренних дел. 

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