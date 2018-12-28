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В органах прокуратури почне працювати система електронного документообігу

Новини » Суспільство    28.12.2018 - 20:28
В органах прокуратури почне працювати система електронного документообігу
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Система почне роботу з 1 січня 2019 року

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав наказ про запуск інформаційної системи "Система електронного документообігу органів прокуратури України" ("СЕД") в органах прокуратури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Андрія Лисенка в Facebook.

У відповідності з вимогами законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про прокуратуру", із 1 січня 2019 року в органах прокуратури буде впроваджена інформаційна система "Система електронного документообігу органів прокуратури України".

У зв'язку з цим ведення діловодства в частині реєстрації і обробки вхідних, вихідних і внутрішніх документів забезпечено в ІС "СЕД".

Крім того, Луценко доручив керівникам регіональних, місцевих та військових прокуратур до 1 травня 2019 року забезпечити одночасне ведення діловодства з застосуванням як паперових, так і засобів ІС "СЕД".

Нагадаємо, в Україні 21 грудня запустили Єдину систему авіабезпеки і захисту Міністерства внутрішніх справ. 

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