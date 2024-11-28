"Орєшніком" Путін хоче зірвати зусилля Трампа, щоб він не зміг закінчити війну, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін хоче зірвати намагання новообраного президента США Дональда Трампа встановити мир. Для цього він застосував "Орєшнік".
Як повідомляє РБК-Україна, про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.
Зеленський зауважив, що під час візиту в Казахстан Путін знову рекламував свої ракети та свою готовність убивати та руйнувати. На думку президента України, Путіну не потрібне закінчення війни. До того ж Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну.
"Розмахувати своїм "Орєшніком" зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інавгурації. Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну. Путін - єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить", - сказав Зеленський.
Раніше Дональд Трамп заявляв, що зможе завершити війну між Росією та Україною за один день. При цьому, за даними ЗМІ, одним із пунктів "мирного плану" Трампа могла бути передача частини українських територій.
Згодом британські видання повідомили, що є нібито нова версія плану Трампа, яка передбачає створення буферної зони між країнами, що охоронятиметься європейськими військами.
Але один з радників Трампа заявив, що повернення Криму Україні вже "нереалістичне". Проте в офісі обраного президента цю інформацію спростували.
Детальніше про цю заяву можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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