Не "Орєшнік". Експерт назвав найбільшу загрозу для українців від РФ

"Про той "Орєшнік". Ви не помітили, що Путін (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.), його міністр оборони (Андрій Бєлоусов, - ред.) й його пропагандисти почали лякати тим "Орєшніком", а ми почали дружно лякатися. Насправді це не така страшна зброя, як вони малюють", - пояснив Лакійчук.

За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", найбільшу загрозу для українців створюють комбіновані ракетно-дронові атаки. Під час цих обстрілів ворог застосовує балістику, аеробалістику, звукові та надзвукові ракети.

"... з різних напрямів, з різною швидкістю, сотні дронів одночасно - ось це страшна загроза для українців. І кожного разу ми, я б не хотів казати, що ми на волосині від страшних наслідків, але дякую, нашій ППО, вони роблять неймовірно", - додав він.

Обстріли України

Протягом 2024 року Росія здійснила тринадцять масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури України. Наразі на енергетичних об'єктах активно проводяться ремонтно-відновлювальні роботи.

Однак, противник не припиняє повітряні напади. Зокрема, в ніч з 1 на 2 січня Росія використала 72 безпілотних літальних апарати (БпЛА) для атак. Сили ППО змогли знищити 47 з них.

Також 21 листопада російські терористи вперше за повномасштабну війну запустили по Україні ракету "Орєшник". Після цього диктатор Путін заявив, що таким чином Росія провела випробування цього типу озброєння.