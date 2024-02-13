Орендував житло біля аеродрому. Під Києвом агент РФ шпигував за літаками ЗСУ
Агент РФ шпигував за українськими літаками під Києвом. Для цього він навіть винайняв квартиру біля аеродрому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одного агента фсб, який збирав розвіддані про Сили оборони та критичну інфраструктуру під Києвом. Зловмисник намагався виявити місця базування авіації ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Житло біля аеродрому як прикриття
Також, за даними СБУ, його цікавили напрямки та інтенсивність польотів повітряних суден українських військ.
"Для збору розвідінформації російський агент оселився на декілька днів в орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому. Разом з цим фігурант розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з’ясовував точність ворожих "прильотів" по енергооб’єктах", - розповіли в СБУ.
Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства у Києві.
Що відомо про агента РФ
За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний мешканець столиці. Кілька місяців тому молодика дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ РФ, особу якого вже ідентифікувала СБУ.
У поле зору агресора киянин потрапив через свою активність у прокремлівських Telegram-каналах, де схвалював збройну агресію проти України.
"Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері. За виконання ворожих завдань зрадник отримував від ФСБ гроші, які надходили на його банківську картку", - додали у спецслужбі.
Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон і комп’ютер із доказами його листування з російською спецслужбою. Також виявлено банківську картку, на яку "заходили" кошти від фсб.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Не перший випадок
Як повідомлялося, раніше правоохоронці затримали у Києві екс-чиновника, який був агентом ФСБ. Він пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ.
Крім того, СБУ затримала російського агента, який розвідував місця розташування озброєння ЗСУ у Київській області. Зловмисником виявився мешканець Білої Церкви, його ще у грудні завербував кадровий співробітник ФСБ РФ.
Також СБУ затримала агента Росії, який у перші дні повномасштабного вторгнення супроводжував ворожі війська до околиць Києва.
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