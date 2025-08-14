UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Оренда знову підскочила у ціні. Скільки тепер доведеться платити за житло у Львові

Скільки коштує оренда у Львові (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Львів разом із Києвом та Ужгородом продовжує входити у трійку найдорожчих міст України. За останні пів року ціни тут зросли на дво- і трикімнатні квартири, вартість однокімнатних не змінилась.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

За скільки тепер здають житло у Львові

Ціни на оренду квартири у Львові залежать від району та типу забудови. Найдорожче житло коштує в австрійських будинках та новобудовах (зведених після 2010 року). Найдешевше - у хрущовках та інших радянських проектах.

Вартість житла у Львові:

  • однокімнатні квартири - 17 тисяч гривень;
  • двокімнатні - 20 тисяч, ціна підскочила на 4%;
  • трикімнатні - 25 тисяч, вартість зросла на 13%.

Однокімнатні квартири найдорожче здають у Сихівському та Шевченківському районах, найдешевше - Личаківському та Залізничному. Двокімнатні найбільше коштують у Шевченківському та Личаківському районах, найнижчі ціни - Сихівському та Залізничному.

Трикімнатну квартиру найдорожче винаймати у Галицькому та Личаківському районах, найдешевше - у Залізничному.

Ціни на оренду квартир у Львові (скриншот сайту ЛУН)

В середньому квартира у Львові знаходить свого орендаря за 10 днів, це досить високий показник.

На оренду однокімнатної квартири львів'яни витрачають 64% зарплати, двокімнатної - 75%, трикімнатної - 95%. 

Читайте також наше бліц-інтерв'ю із бренд і бізнес директором ЛУН Денисом Суділковським про те, що відбувається на ринку нерухомості в України, чи повернувся попит до довоєнного рівня та що буде з цінами до кінця року.

Читайте також про те, що у першій половині 2025 року вторинний ринок житла в Україні демонструє переважне зростання цін. Найдорожчими залишаються квартири у Києві, Львові, Вінниці, Ужгороді, Одесі та Івано-Франківську. Водночас найбільший приріст цін на 1-, 2- та 3-кімнатні квартири зафіксовано у Харкові.

ЛьвівЦіни в Україні