Аренда снова подскочила в цене. Сколько теперь придется платить за жилье во Львове

За сколько теперь сдают жилье во Львове

Цены на аренду квартиры во Львове зависят от района и типа застройки. Дороже всего жилье стоит в австрийских домах и новостройках (возведенных после 2010 года). Дешевле всего - в хрущевках и других советских проектах.

Стоимость жилья во Львове:

однокомнатные квартиры - 17 тысяч гривен;

двухкомнатные - 20 тысяч, цена подскочила на 4%;

трехкомнатные - 25 тысяч, стоимость выросла на 13%.

Однокомнатные квартиры дороже всего сдают в Сиховском и Шевченковском районах, дешевле всего - Лычаковском и Железнодорожном. Двухкомнатные больше всего стоят в Шевченковском и Лычаковском районах, самые низкие цены - Сиховском и Железнодорожном.

Трехкомнатную квартиру дороже всего снимать в Галицком и Лычаковском районах, дешевле всего - в Железнодорожном.

Цены на аренду квартир во Львове (скриншот сайта ЛУН)

В среднем квартира во Львове находит своего арендатора за 10 дней, это достаточно высокий показатель.

На аренду однокомнатной квартиры львовяне тратят 64% зарплаты, двухкомнатной - 75%, трехкомнатной - 95%.