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Оренда житла дорожчає: у яких регіонах України найвищі ціни

Фото: ціни на оренду зростають швидше за інфляцію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у серпні 2023 року становила 6 420 гривень. З початку року вартість зросла на 12,7% за загальної інфляції в Україні на рівні 2,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

На першому місці за вартістю оренди, як і раніше, знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 46,9% до 12 788 гривень.

Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 9,9% до 12067 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 9,2% до 8338 гривень. Місто залишається на третьому місці за вартістю.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Сумській (3 008 гривень) та Запорізькій (3 315 гривень) областях.

Ціни на житло

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5 699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2021 рік по Україні зросла на 10,0% до 4 294 гривень. Офіційна інфляція становила 10%.

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2020 рік по Україні зросла на 5,5% до  3903 гривень. Інфляція протягом року була 5,0%.

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