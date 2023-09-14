ua en ru
Чт, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Оренда житла дорожчає: у яких регіонах України найвищі ціни

Україна, Четвер 14 вересня 2023 12:07
UA EN RU
Оренда житла дорожчає: у яких регіонах України найвищі ціни Фото: ціни на оренду зростають швидше за інфляцію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у серпні 2023 року становила 6 420 гривень. З початку року вартість зросла на 12,7% за загальної інфляції в Україні на рівні 2,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

На першому місці за вартістю оренди, як і раніше, знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 46,9% до 12 788 гривень.

Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 9,9% до 12067 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 9,2% до 8338 гривень. Місто залишається на третьому місці за вартістю.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Сумській (3 008 гривень) та Запорізькій (3 315 гривень) областях.

Оренда житла дорожчає: у яких регіонах України найвищі ціни

Ціни на житло

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5 699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2021 рік по Україні зросла на 10,0% до 4 294 гривень. Офіційна інфляція становила 10%.

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2020 рік по Україні зросла на 5,5% до 3903 гривень. Інфляція протягом року була 5,0%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики Житло
NEWS
Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ