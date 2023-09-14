Аренда жилья дорожает: в каких регионах Украины самые высокие цены

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в августе 2023 года составила 6 420 гривен. С начала года стоимость выросла на 12,7% при общей инфляции в Украине на уровне 2,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата .

На первом месте по стоимости аренды по-прежнему находится Закарпатская область, где аренда выросла на 46,9% до 12 788 гривен.

Львовская область на втором месте. Стоимость аренды с начала года выросла на 9,9% до 12 067 гривен.

В Киеве аренда подорожала на 9,2% до 8 338 гривен. Город остается на третьем место по стоимости.

Стоимость аренды высокая в западных и некоторых центральных областях Украины. В то же время, самые низкие цены в прифронтовых Херсонской (2 960 гривен), Сумской (3 008 гривен) и Запорожской (3 315 гривен) областях.

Цены на жилье

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2022 год по Украине выросла на 32,7% 5 699 гривен. На первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза до 10 977 гривен. Официальная инфляция за год составила 26,6%.

Как сообщало РБК-Украина, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2021 год по Украине выросла на 10,0% до 4 294 гривен. Официальная инфляция составила 10%.

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2020 год по Украине выросла на 5,5% до 3 903 гривен. Инфляция за год была 5,0%.