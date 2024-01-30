Оренда житла у Чехії: які ціни в регіонах і де шукати варіанти квартир

Українським біженцям у Чехії після 150 днів проживання у гуманітарному житлі необхідно самим орендувати квартиру чи кімнату. Із вересня 2024 року цей термін скоротять до 90 днів.
У яких регіонах країни найдешевша оренда житла та на яких ресурсах можна шукати варіанти квартир, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Найдешевша оренда житла в Чехії – у прикордонних регіонах із промисловим минулим. Міста там вже починають культурно розвиватися, але ціни на квартири не підвищуюуться.
Зокрема, в Устецькому краї вартість оренди квадратного метра складає 172 чеські крони (692 євро за квартиру на 100 кв.м), у Моравсько-Сілезькому – 180 крон (724 євро за 100-метрове житло).
Середня вартість орендної плати за 1 кв. м у Чехії – 287 чеських крон (11,55 євро). Це означає, що квартира площею 50 кв. м у середньому коштуватиме 577 євро на місяць.
Ціни на оренду житла за кв.м такі:
Попит на оренду житла у Чехії високий, а з вересня шукати дах над головою доведеться навіть вразливим категоріям біженців, які поки мають право залишатися у безкоштовному гуманітарному житлі й після 150 днів.
В Чехії діють платформи із оголошеннями від власників нерухомості та такі, на яких можна скористатися послугами ріелтора. Найвідоміші такі:
Також можна шукати варіанти житла на таких ресурсах із різними рубрикаторами:
На порталі з пошуку житла BezRealitky радять орендувати більші за площею квартири, бо вартість квадратного метра у таких нижча, а одна із переваг – спільне проживання із іншими людьми.
Водночас низька ціна може свідчити про проблеми із житлом – наприклад, квартира може бути неутеплена, мати слабке опалення, старий ремонт.
Також серед оголошень трапляються пропозиції здати в оренду підвали чи гаражі. Варто знати, що у таких приміщеннях заборонено жити.
Нагадаємо, ми писали, як отримати одноразову допомогу у Чехії, якщо немає грошей на житло. Для виплати враховують доходи за 3 місяці.
Також ми розповідали, куди звертатися українцям, які не можуть орендувати житло. Соціальне житло може виділити місцева влада.
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