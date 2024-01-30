UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Оренда житла у Чехії: які ціни в регіонах і де шукати варіанти квартир

Фото: Оренда житла у Чехії (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українським біженцям у Чехії після 150 днів проживання у гуманітарному житлі необхідно самим орендувати квартиру чи кімнату. Із вересня 2024 року цей термін скоротять до 90 днів.

У яких регіонах країни найдешевша оренда житла та на яких ресурсах можна шукати варіанти квартир, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

У яких регіонах оренда житла найдешевша

Найдешевша оренда житла в Чехії – у прикордонних регіонах із промисловим минулим. Міста там вже починають культурно розвиватися, але ціни на квартири не підвищуюуться.

Зокрема, в Устецькому краї вартість оренди квадратного метра складає 172 чеські крони (692 євро за квартиру на 100 кв.м), у Моравсько-Сілезькому – 180 крон (724 євро за 100-метрове житло).

Середня вартість орендної плати за 1 кв. м у Чехії – 287 чеських крон (11,55 євро). Це означає, що квартира площею 50 кв. м у середньому коштуватиме 577 євро на місяць.

Ціни на оренду житла за кв.м такі:

  • Прага – 342 крони (13,77 євро);
  • Середньочеський край – 248 крон (13,77 євро);
  • Південночеський край – 204 крон (8,21 євро);
  • Пльзенський край – 227 крон (9,14 євро);
  • Карловарський край – 184 крон (7,41 євро);
  • Устецький край – 172 крон (6,92 євро);
  • Ліберецький край – 204 крон (8,21 євро);
  • Краловоградецький край – 212 крон (8,53 євро);
  • Пардубицький край – 215 крон (8,65 євро);
  • Оломоуцький край – 204 крон (8,21 євро);
  • Мораво-Сілезький край – 180 крон (7,24 євро);
  • Південноморавський край – 275 крон (11,07 євро);
  • Злінський край – 194 крон (7,81 євро);
  • край Височина – 182 крон (7,33 євро).

Фото: Житлові будинки у місті Брно, Південноморавський край (unsplash.com)

На яких ресурсах можна шукати варіанти оренди житла

Попит на оренду житла у Чехії високий, а з вересня шукати дах над головою доведеться навіть вразливим категоріям біженців, які поки мають право залишатися у безкоштовному гуманітарному житлі й після 150 днів.

В Чехії діють платформи із оголошеннями від власників нерухомості та такі, на яких можна скористатися послугами ріелтора. Найвідоміші такі:

  • sreality.cz – портал пошуку житла за територією і ціною. Доступні чеська, англійська, російська версії. За допомогу ріелторів треба платити.
  • bezrealitky.cz — ресурс для пошуку житла без посередників. Є лише версія чеською мовою. Можна отримати допомогу в оформленні договору за невелику оплату та повний юридичний супровід власникам.

Також можна шукати варіанти житла на таких ресурсах із різними рубрикаторами:

На порталі з пошуку житла BezRealitky радять орендувати більші за площею квартири, бо вартість квадратного метра у таких нижча, а одна із переваг – спільне проживання із іншими людьми.

Фото: Квартира в оренду (unsplash.com)

Водночас низька ціна може свідчити про проблеми із житлом – наприклад, квартира може бути неутеплена, мати слабке опалення, старий ремонт.

Також серед оголошень трапляються пропозиції здати в оренду підвали чи гаражі. Варто знати, що у таких приміщеннях заборонено жити.

Нагадаємо, ми писали, як отримати одноразову допомогу у Чехії, якщо немає грошей на житло. Для виплати враховують доходи за 3 місяці.

Також ми розповідали, куди звертатися українцям, які не можуть орендувати житло. Соціальне житло може виділити місцева влада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧехіяціниЖитло