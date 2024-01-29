Екстрений випадок. Як отримати одноразову грошову допомогу у Чехії

Українські біженці у Чехії, які опинилися у скрутній ситуації, можуть отримати екстрену невідкладну допомогу. Формуляр для подачі заявки тепер доступний українською мовою.

У яких випадках можна отримати виплату та як подати заявку, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

Екстрену невідкладну допомогу (mimořádná okamžitá pomoc) у Чехії українські біженці можуть отримати нарівні з чеськими громадянами. Фінансову підтримку надають у випадку надзвичайних ситуацій, коли є ризик втратити житло.

Ця фінансова допомога – одноразова. Як пояснюють у Міністерстві праці, така виплата є останньою можливою підтримкою, якщо українські біженці вже вичерпали гуманітарну допомогу або є вразливими особами.

"Невідкладна допомога не призначена для покриття регулярних передбачуваних витрат. Її можуть надати лише для подолання раптової ситуації, коли ви опинилися в безпосередній небезпеці втратити житло", – зазначають у відомстві.

Подати заяву на екстрену виплату можна у відділенні "уряду праці" за місяцем проживання або онлайн через ідентифікацію громадянина (наприклад, банківське ID).

Міністерство праці Чехії полегшило умови заповнення для українців і зробило заявку українською мовою, хоча заповнювати дані треба все одно чеською.

Варто врахувати, що в одноразовій виплаті відмовлять, якщо людина не подавала у поточному місяці заявку на основну гуманітарну допомогу. Заявку на гуманітарну допомогу слід подати до кінця поточного місяця, на який подається заява про екстрену допомогу.

Для призначення екстреної допомоги вивчаються доходи, майнові та соціальні умови всіх осіб у домогосподарстві. Враховуються доходи за 3 попередніх та поточний місяць.