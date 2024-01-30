Аренда жилья в Чехии: какие цены в регионах и где искать варианты квартир

Украинским беженцам в Чехии после 150 дней в гуманитарном жилье необходимо самим арендовать квартиру или комнату. С сентября 2024 года этот срок сократят до 90 дней.
В каких регионах страны самая дешевая аренда жилья и на каких ресурсах можно искать варианты квартир, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Самая дешевая аренда жилья в Чехии – в приграничных регионах с промышленным прошлым. Города там уже начинают культурно развиваться, но цены на квартиры не повышаются.
В частности, в Устецком крае стоимость аренды квадратного метра составляет 172 чешские кроны (692 евро за квартиру на 100 кв. м), в Моравско-Силезском – 180 крон (724 евро за 100-метровое жилье).
Средняя стоимость арендной платы за 1 кв. м в Чехии – 287 чешских крон (11,55 евро). Это значит, что квартира площадью 50 кв. м в среднем обойдется в 577 евро в месяц.
Цены на аренду жилья за кв.м следующие:
Спрос на аренду жилья в Чехии высокий, а с сентября искать крышу над головой придется даже уязвимым категориям беженцев, пока имеющих право оставаться в бесплатном гуманитарном жилье и после 150 дней.
В Чехии действуют платформы с объявлениями от владельцев недвижимости и те, на которых можно воспользоваться услугами риэлтора. Самые известные следующие:
Также можно искать варианты жилья на таких ресурсах с разными рубрикаторами:
На портале по поиску жилья BezRealitky советуют арендовать большие по площади квартиры, потому что стоимость квадратного метра у таких ниже, а одно из преимуществ – совместное проживание с другими людьми.
В то же время низкая цена может свидетельствовать о проблемах с жильем – например, квартира может быть неутеплена, иметь слабое отопление, старый ремонт.
Также среди объявлений встречаются предложения сдать в аренду подвалы или гаражи. Следует знать, что в таких помещениях запрещено жить.
Напомним, мы писали, как получить единовременную помощь в Чехии, если нет денег на жилье. Для выплаты учитывают доходы за 3 месяца.
Также мы рассказывали, куда обращаться украинцам, которые не могут арендовать жилье. Социальное жилье могут выделить местные власти.
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