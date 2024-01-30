Аренда жилья в Чехии: какие цены в регионах и где искать варианты квартир

В каких регионах аренда жилья самая дешевая

Самая дешевая аренда жилья в Чехии – в приграничных регионах с промышленным прошлым. Города там уже начинают культурно развиваться, но цены на квартиры не повышаются.

В частности, в Устецком крае стоимость аренды квадратного метра составляет 172 чешские кроны (692 евро за квартиру на 100 кв. м), в Моравско-Силезском – 180 крон (724 евро за 100-метровое жилье).

Средняя стоимость арендной платы за 1 кв. м в Чехии – 287 чешских крон (11,55 евро). Это значит, что квартира площадью 50 кв. м в среднем обойдется в 577 евро в месяц.

Цены на аренду жилья за кв.м следующие:

Прага – 342 кроны (13,77 евро);

Среднечешский край – 248 крон (13,77 евро);

Южно-чешский край – 204 крон (8,21 евро);

Пльзеньский край – 227 крон (9,14 евро);

Карловарский край – 184 крон (7,41 евро);

Устецкий край – 172 крон (6,92 евро);

Либерецкий край – 204 крон (8,21 евро);

Краловеградецкий край – 212 крон (8,53 евро);

Пардубицкий край – 215 крон (8,65 евро);

Оломоуцкий край – 204 крон (8,21 евро);

Морево-Силезский край – 180 крон (7,24 евро);

Южноморавский край – 275 крон (11,07 евро);

Злинский край – 194 крон (7,81 евро);

край Высочина – 182 крон (7,33 евро).

Фото: Жилые дома в городе Брно, Южноморовский край (unsplash.com )

На каких ресурсах можно найти варианты аренды жилья

Спрос на аренду жилья в Чехии высокий, а с сентября искать крышу над головой придется даже уязвимым категориям беженцев, пока имеющих право оставаться в бесплатном гуманитарном жилье и после 150 дней.

В Чехии действуют платформы с объявлениями от владельцев недвижимости и те, на которых можно воспользоваться услугами риэлтора. Самые известные следующие:

sreality.cz – портал поиска жилья по территории и цене. Доступны чешская, английская, русская версии. За помощь риэлторам нужно платить.

bezrealitky.cz – ресурс для поиска жилья без посредников. Есть только версия на чешском языке. Можно получить помощь в оформлении договора за небольшую оплату и полное юридическое сопровождение владельцам.

Также можно искать варианты жилья на таких ресурсах с разными рубрикаторами:

На портале по поиску жилья BezRealitky советуют арендовать большие по площади квартиры, потому что стоимость квадратного метра у таких ниже, а одно из преимуществ – совместное проживание с другими людьми.

Фото: Квартира в аренду ( unsplash.com )

В то же время низкая цена может свидетельствовать о проблемах с жильем – например, квартира может быть неутеплена, иметь слабое отопление, старый ремонт.

Также среди объявлений встречаются предложения сдать в аренду подвалы или гаражи. Следует знать, что в таких помещениях запрещено жить.