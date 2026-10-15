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Оренда й купівля житла в Києві: як змінилися ціни та попит восени

10:25 15.10.2026 Чт
5 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Оренда й купівля житла в Києві: як змінилися ціни та попит восени Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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У вересні 2026 року в Києві побільшало квартир, які здають в оренду, але охочих винайняти житло стало менше. Водночас на ринку купівлі ситуація інша - попит на однокімнатні квартири зріс, хоча медіанні ціни трохи знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Оренда квартир

У вересні кількість оголошень про довгострокову оренду однокімнатних квартир зросла на 20% порівняно із серпнем. Проте охочих орендувати таке житло стало на 20% менше, а медіанна ціна знизилася на 3% - до 16,5 тис. гривень на місяць.

Зменшилася й кількість відгуків на оголошення: у вересні їх було на 35% менше, ніж місяцем раніше.

Схожа ситуація склалася з двокімнатними квартирами. Кількість оголошень про їхню оренду збільшилася на 16%, а попит упав на 22%. Водночас медіанна ціна не змінилася й становила 26 тис. гривень на місяць.

У серпні на одне оголошення про оренду двокімнатної квартири в середньому припадало близько 11 відгуків, а у вересні - лише сім.

У яких районах оренда змінилася найбільше

У вересні пропозиція однокімнатних квартир для оренди зросла в усіх районах столиці. Найбільше - у Голосіївському, де кількість оголошень збільшилася на 29%.

У Дарницькому районі приріст становив 24%, у Дніпровському та Святошинському - по 22%, в Оболонському - 20%. У Шевченківському районі пропозиція зросла на 17%, у Печерському та Деснянському - на 16%. У Подільському та Солом'янському районах приріст становив 14-15%.

А от охочих орендувати житло стало менше майже всюди. Найпомітніше попит скоротився в Солом'янському районі - на 32%. У Голосіївському та Оболонському районах зниження становило по 28%, у Печерському - 24%, у Шевченківському та Деснянському - по 22%.

У Дніпровському та Подільському районах кількість охочих орендувати житло зменшилася на 18-19%. Найменші зміни зафіксували в Дарницькому районі - мінус 11%, та Святошинському - мінус 13%.

Скільки коштує оренда в різних районах

Попри збільшення пропозиції та зниження попиту, медіанні ціни в більшості районів залишилися на рівні серпня.

Без змін вони були в Голосіївському районі - 20 тис. гривень на місяць, Дарницькому - 15 тис. гривень, Деснянському - 10 тис. гривень, Оболонському - 15 тис. гривень та Печерському - 38 тис. гривень.

В інших районах ціни дещо знизилися. У Святошинському районі - на 7%, до 13 тис. гривень, у Дніпровському - на 6%, до 12 тис. гривень. У Подільському районі медіанна ціна становила 19 тис. гривень, що на 5% менше, ніж у серпні. У Шевченківському вона знизилася на 4%, до 20 тис. гривень, а в Солом'янському - на 1%, до 15,9 тис. гривень.

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Купівля квартир

На ринку купівлі однокімнатних квартир ситуація відрізняється від оренди. У вересні кількість відгуків на оголошення зросла на 7%, а пропозиція - на 3%. При цьому медіанна ціна зменшилася на 2% і становила 3,3 млн гривень.

Найбільше оголошень про продаж побільшало в Оболонському районі - на 13%. У Голосіївському районі приріст становив 8%, у Дніпровському та Солом'янському - по 6%, у Деснянському - 5%.

У Дарницькому, Святошинському та Шевченківському районах кількість оголошень не змінилася. Натомість у Печерському їх стало на 2% менше, а в Подільському - на 4%.

Де зріс попит на купівлю житла

Кількість відгуків на оголошення про продаж однокімнатних квартир змінилася по-різному залежно від району.

Найбільше зростання зафіксували в Голосіївському районі - на 28%. У Печерському попит збільшився на 17%, у Подільському - на 12%, у Дарницькому - на 11%, у Деснянському - на 8%. У Шевченківському районі кількість відгуків зросла на 4%, у Солом'янському - на 2%.

Водночас у трьох районах попит знизився: у Дніпровському - на 9%, у Святошинському - на 6%, в Оболонському - на 4%.

Які ціни на однокімнатні квартири

У п'яти районах медіанні ціни на купівлю однокімнатних квартир залишилися такими самими, як у серпні. У Голосіївському районі вони становили 3,8 млн гривень, у Деснянському - 2 млн гривень, у Дніпровському та Оболонському - по 2,7 млн гривень, у Шевченківському - 4,2 млн гривень.

Найбільше ціна знизилася в Солом'янському районі - на 5%, до 2,9 млн гривень. У Подільському районі падіння становило 3%, до 3,6 млн гривень. У Дарницькому та Печерському районах медіанні ціни зменшилися на 2% - до 2,8 млн і 7 млн гривень відповідно.

На ринку двокімнатних квартир у вересні попит зріс на 5%, а кількість оголошень залишилася незмінною. Медіанна ціна знизилася на 3% - до 5 млн гривень.

Як безпекова ситуація впливає на пошук житла

За даними дослідження OLX Нерухомість, проведеного у вересні 2026 року, безпека є одним із головних чинників під час пошуку житла для оренди. На це вказали 66% опитаних.

Ще 45% респондентів зазначили, що погіршення безпекової ситуації та збільшення кількості обстрілів можуть впливати на рішення про переїзд.

Аналітики також звертають увагу на сезонність. У серпні попит на оренду зазвичай вищий через студентів, які шукають житло перед початком навчального року. У вересні цей чинник слабшає, а безпекова ситуація може додатково впливати на рішення орендарів, зокрема спонукати їх розглядати інші міста.

Раніше РБК-Україна писало, що середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить 17 тисяч гривень на місяць, однак ціни суттєво відрізняються залежно від району. Найдорожче житло на Печерську - 36 100 гривень, а найдешевше в Деснянському районі - 9 тисяч гривень.

Також ми розповідали, яке житло для оренди та купівлі українці обирають нинішньої осені.

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