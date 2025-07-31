Оренда в Україні стрімко дорожчає: які міста б’ють рекорди з цін

Де подорожчали однокімнатні квартири

Однокімнатні квартири за останні пів року подорожчали у 6 містах:

Івано-Франківськ: +2%, середня ціна - 14 800 гривень;

Київ: +6%, середня ціна - 18 тисяч гривень;

Хмельницький: +7%, середня ціна - 10 700 гривень;

Дніпро: +10%, середня ціна - 11 тисяч гривень;

Вінниця: +13%, середня ціна - 13 тисяч гривень;

Одеса: +50%, середня ціна - 12 тисяч гривень.

Додамо, що найдорожче в Україні однокімнатні квартири здають в Ужгороді - 19 тисяч гривень за місяць. Найдешевше - у Харкові та Запоріжжі, там ціна становить 4 і 5 тисяч гривень, відповідно. Даних про Херсон та окуповані міста - нема.

Ціна на оренду однокімнатних квартир в Україні (скриншот)

Де підскочили ціни на двокімнатні квартири

Двокімнатні також зросли у ціні в 6 містах:

Львів: +4%, середня ціна - 20 тисяч гривень;

Івано-Франківськ: +5; середня ціна - 16 900 гривень;

Запоріжжя: +7%, середня ціна - 7 тисяч гривень;

Харків: +9%, середня ціна - 6 тисяч гривень;

Київ: +14%, середня ціна - 26 900 гривень;

Одеса: 52%, середня ціна - 16 100 гривень.

Зазначимо, що лідером по вартості двокімнатних квартир також є Ужгород, тут ціна становить 27 тисяч на місяць. Найдешевше двокімнатні квартири здають у Харкові та Запоріжжі, по 6 та 7 тисяч гривень.

Ціна на оренду двокімнатних квартир в Україні (скриншот)

Де зросла вартість трикімнатних квартир

Ціни на трикімнатні квартири зросли у 4 містах:

Львів: +13%, середня ціна - 25 200 гривень;

Київ: +13%, середня ціна - 45 500 гривень;

Дніпро: +18%, середня ціна - 18 800 гривень;

Одеса: +70%, середня ціна - 27 200 гривень.

Найдорожче в Україні двокімнатні квартири коштують у Києві - 45 500 гривень, найдешевше - у Харкові, Миколаєві та Запоріжжі, по 10 тисяч гривень на місяць.

Ціна на оренду трикімнатних квартир в Україні (скриншот)