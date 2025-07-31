Оренда в Україні стрімко дорожчає: які міста б’ють рекорди з цін

За останні пів року ціни на оренду в Україні підскочили на всі види житла, втім не у всіх містах. Абсолютним лідером зі здорожчання стала Одеса, де вартість квартир зросла у більш як двічі.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Однокімнатні квартири за останні пів року подорожчали у 6 містах:
Додамо, що найдорожче в Україні однокімнатні квартири здають в Ужгороді - 19 тисяч гривень за місяць. Найдешевше - у Харкові та Запоріжжі, там ціна становить 4 і 5 тисяч гривень, відповідно. Даних про Херсон та окуповані міста - нема.
Двокімнатні також зросли у ціні в 6 містах:
Зазначимо, що лідером по вартості двокімнатних квартир також є Ужгород, тут ціна становить 27 тисяч на місяць. Найдешевше двокімнатні квартири здають у Харкові та Запоріжжі, по 6 та 7 тисяч гривень.
Ціни на трикімнатні квартири зросли у 4 містах:
Найдорожче в Україні двокімнатні квартири коштують у Києві - 45 500 гривень, найдешевше - у Харкові, Миколаєві та Запоріжжі, по 10 тисяч гривень на місяць.
Читайте також про те, що у першій половині 2025 року вторинний ринок житла в Україні демонструє переважне зростання цін. Найдорожчими залишаються квартири у Києві, Львові, Вінниці, Ужгороді, Одесі та Івано-Франківську. Водночас найбільший приріст цін на 1-, 2- та 3-кімнатні квартири зафіксовано у Харкові.
Раніше ми писали про те, що за останні пів року вартість оренди житла у Києві зросла на 14-22%. Стрімке подорожчання розпочалося ще у лютому.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.