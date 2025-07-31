Аренда в Украине стремительно дорожает: какие города бьют рекорды по ценам

За последние полгода цены на аренду в Украине подскочили на все виды жилья, однако не во всех городах. Абсолютным лидером по подорожанию стала Одесса, где стоимость квартир выросла более чем в два раза.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Однокомнатные квартиры за последние полгода подорожали в 6 городах:
Добавим, что дороже всего в Украине однокомнатные квартиры сдают в Ужгороде - 19 тысяч гривен за месяц. Дешевле всего - в Харькове и Запорожье, там цена составляет 4 и 5 тысяч гривен, соответственно. Данных о Херсоне и оккупированных городах - нет.
Двухкомнатные также выросли в цене в 6 городах:
Отметим, что лидером по стоимости двухкомнатных квартир также является Ужгород, здесь цена составляет 27 тысяч в месяц. Дешевле всего двухкомнатные квартиры сдают в Харькове и Запорожье, по 6 и 7 тысяч гривен.
Цены на трехкомнатные квартиры выросли в 4 городах:
Дороже всего в Украине двухкомнатные квартиры стоят в Киеве - 45 500 гривен, дешевле всего - в Харькове, Николаеве и Запорожье, по 10 тысяч гривен в месяц.
Читайте также о том, что в первой половине 2025 года вторичный рынок жилья в Украине демонстрирует преимущественный рост цен. Самыми дорогими остаются квартиры в Киеве, Львове, Виннице, Ужгороде, Одессе и Ивано-Франковске. В то же время наибольший прирост цен на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры зафиксирован в Харькове.
Ранее мы писали о том, что за последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве выросла на 14-22%. Стремительное подорожание началось еще в феврале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.