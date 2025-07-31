Аренда в Украине стремительно дорожает: какие города бьют рекорды по ценам

Где подорожали однокомнатные квартиры

Однокомнатные квартиры за последние полгода подорожали в 6 городах:

Ивано-Франковск: +2%, средняя цена - 14 800 гривен;

Киев: +6%, средняя цена - 18 тысяч гривен;

Хмельницкий: +7%, средняя цена - 10 700 гривен;

Днепр: +10%, средняя цена - 11 тысяч гривен;

Винница: +13%, средняя цена - 13 тысяч гривен;

Одесса: +50%, средняя цена - 12 тысяч гривен.

Добавим, что дороже всего в Украине однокомнатные квартиры сдают в Ужгороде - 19 тысяч гривен за месяц. Дешевле всего - в Харькове и Запорожье, там цена составляет 4 и 5 тысяч гривен, соответственно. Данных о Херсоне и оккупированных городах - нет.

Цена на аренду однокомнатных квартир в Украине (скриншот)

Где подскочили цены на двухкомнатные квартиры

Двухкомнатные также выросли в цене в 6 городах:

Львов: +4%, средняя цена - 20 тысяч гривен;

Ивано-Франковск: +5; средняя цена - 16 900 гривен;

Запорожье: +7%, средняя цена - 7 тысяч гривен;

Харьков: +9%, средняя цена - 6 тысяч гривен;

Киев: +14%, средняя цена - 26 900 гривен;

Одесса: 52%, средняя цена - 16 100 гривен.

Отметим, что лидером по стоимости двухкомнатных квартир также является Ужгород, здесь цена составляет 27 тысяч в месяц. Дешевле всего двухкомнатные квартиры сдают в Харькове и Запорожье, по 6 и 7 тысяч гривен.

Цена на аренду двухкомнатных квартир в Украине (скриншот)

Где выросла стоимость трехкомнатных квартир

Цены на трехкомнатные квартиры выросли в 4 городах:

Львов: +13%, средняя цена - 25 200 гривен;

Киев: +13%, средняя цена - 45 500 гривен;

Днепр: +18%, средняя цена - 18 800 гривен;

Одесса: +70%, средняя цена - 27 200 гривен.

Дороже всего в Украине двухкомнатные квартиры стоят в Киеве - 45 500 гривен, дешевле всего - в Харькове, Николаеве и Запорожье, по 10 тысяч гривен в месяц.

Цена на аренду трехкомнатных квартир в Украине (скриншот)