Що відбувається з цінами на оренду

За даними ЛУН станом на 18 листопада 2026 року, в Ужгороді медіанна вартість оренди однокімнатної квартири за пів року зросла на 44% - до 32 000 гривень. У Львові ціни підвищилися на 26%, до 25 300 гривень, а в Івано-Франківську - на 29%, до 22 900 гривень.

У Луцьку медіанна ціна становить 18 000 гривень, ціна зросла за пів року на 20%. У Чернівцях оренда коштує 18 300 гривень (+18%), а в Тернополі - 16 700 гривень (+25%). У Вінниці квартири подорожчали на 29% до 18 000 гривень.

Серед інших міст заходу та центральної України зростання було помірнішим. У Хмельницькому та Черкасах медіанна ціна підвищилася на 15% - до 15 000 гривень у кожному місті. У Рівному оренда подорожчала на 8%, до 14 000 гривень, а в Житомирі - на 18%, до 13 000 гривень.

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Де оренда подорожчала найбільше

Помітне зростання зафіксували і в окремих містах поза заходом України. У Харкові медіанна ціна оренди за пів року підскочила на 46% - до 9 500 гривень. У Кропивницькому вона зросла на 44%, до 11 500 гривень.

Водночас у Києві оренда подешевшала на 14% - до 15 000 гривень. Зниження також зафіксували в Чернігові (-20%, до 7 000 гривень), Запоріжжі (-24%, до 6 500 гривень) та Сумах (-29%, до 5 000 гривень). В Одесі медіанна ціна за пів року не змінилася і становить 12 000 гривень.

Найнижчу медіанну вартість оренди серед міст із доступними даними зафіксували в Херсоні - 3 500 гривень.