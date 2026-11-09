Оренда у Луцьку подорожчала на 43%: скільки тепер коштує житло

Скільки коштують квартири в Луцьку

На вторинному ринку найбільше за рік подорожчали трикімнатні квартири. Їхня середня вартість становить 80 тисяч доларів, що на 14% більше, ніж торік.

Ціни на двокімнатні квартири зросли на 13% і сягнули 70 тисяч доларів. Однокімнатне житло коштує в середньому 58 тисяч доларів - лише на 1% більше, ніж торік.

За останні шість місяців однокімнатні та двокімнатні квартири додали в ціні 11%, а трикімнатні - 7%.

У новобудовах також фіксують зростання вартості квадратного метра. У комфорт-класі вона становить 43 600 гривень (+18% за рік), у бізнес-класі - 48 тисяч гривень (+8%).

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Як змінилася вартість оренди

За рік оренда однокімнатного житла подорожчала на 43% - до 20 тисяч гривень на місяць. Двокімнатні квартири здають у середньому за 16 тисяч гривень. Це на 7% дорожче, ніж рік тому.

В середньому на оренду однокімнатної квартири жителі витрачають 74% зарплати, на двокімнатну - 59%.