Оренда у Києві знову дорожчає: які райони найпопулярніші
Київ залишається магнітом для тисяч людей, попри загрози обстрілів та нестабільну ситуацію. Якщо раніше основними критеріями при виборі житла були доступність та зручність, тепер додався безпековий фактор - орендарі уникають зон з високим ризиком ураження.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.
У яких районах оренда зросла найбільше
Медіанна вартість довгострокової оренди квартир у Києві за рік зросла на 4-5%. Найбільше подорожчали південні та західні райони, віддалені від об’єктів критичної інфраструктури. У Шевченківському районі, зокрема на Лук’янівці, ціни залишилися на рівні минулого року, а у Солом’янському районі, де розташований аеропорт "Київ-Жуляни", оренда навіть подешевшала.
Найбільше здорожчання відзначене у Голосіївському та Подільському районах - у порівнянні з преміальним Печерським районом, оренда тут удвічі доступніша. Голосіївський район також лідирує за кількістю відгуків орендарів.
Як змінився попит на оренду житла в Києві
Водночас загальний інтерес до оренди у Києві знизився на 14-15% порівняно з вереснем 2024 року. Найбільше падіння попиту зафіксоване у Дніпровському, Деснянському, Святошинському та Солом’янському районах - понад 20%. Єдиним районом зі зростанням інтересу став Подільський (+4%).
Експерти відзначають, що безпекова ситуація у місті суттєво впливає на ринок оренди: у віддалених від критичної інфраструктури районах ціни зростають, а загальний попит падає через загрозу обстрілів та заклики влади до тимчасового переїзду з великих міст на зиму.
Раніше РБК-Україна писало, що у Львові за останні пів року подорожчала оренда житла - найбільше зросли ціни на трикімнатні квартири (+24%). Однокімнатні нині коштують у середньому 18 тис. гривень, двокімнатні - 22 тис., трикімнатні - 27 тис. гривень. Найдорожче житло у Галицькому та Шевченківському районах, найдешевше - у Залізничному та Сихівському.
Також ми розповідали, що в Ужгороді оренда житла різко подорожчала - однокімнатні квартири стали найдорожчими в Україні й коштують у середньому 21 тис. гривень на місяць. Двокімнатні здають за 25 тис. гривень, що майже дорівнює середній зарплаті містян.