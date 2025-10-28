Оренда у Києві знову дорожчає: які райони найпопулярніші

Київ залишається магнітом для тисяч людей, попри загрози обстрілів та нестабільну ситуацію. Якщо раніше основними критеріями при виборі житла були доступність та зручність, тепер додався безпековий фактор - орендарі уникають зон з високим ризиком ураження.

У яких районах оренда зросла найбільше

Медіанна вартість довгострокової оренди квартир у Києві за рік зросла на 4-5%. Найбільше подорожчали південні та західні райони, віддалені від об’єктів критичної інфраструктури. У Шевченківському районі, зокрема на Лук’янівці, ціни залишилися на рівні минулого року, а у Солом’янському районі, де розташований аеропорт "Київ-Жуляни", оренда навіть подешевшала.

Найбільше здорожчання відзначене у Голосіївському та Подільському районах - у порівнянні з преміальним Печерським районом, оренда тут удвічі доступніша. Голосіївський район також лідирує за кількістю відгуків орендарів.

Як змінився попит на оренду житла в Києві

Водночас загальний інтерес до оренди у Києві знизився на 14-15% порівняно з вереснем 2024 року. Найбільше падіння попиту зафіксоване у Дніпровському, Деснянському, Святошинському та Солом’янському районах - понад 20%. Єдиним районом зі зростанням інтересу став Подільський (+4%).

Експерти відзначають, що безпекова ситуація у місті суттєво впливає на ринок оренди: у віддалених від критичної інфраструктури районах ціни зростають, а загальний попит падає через загрозу обстрілів та заклики влади до тимчасового переїзду з великих міст на зиму.