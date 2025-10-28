ua en ru
Аренда в Киеве снова дорожает: какие районы самые популярные

Вторник 28 октября 2025 06:40
Аренда в Киеве снова дорожает: какие районы самые популярные Фото: Аренда жилья (pixabay.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Киев остается магнитом для тысяч людей, несмотря на угрозы обстрелов и нестабильную ситуацию. Если раньше основными критериями при выборе жилья были доступность и удобство, теперь добавился фактор безопасности - арендаторы избегают зон с высоким риском поражения.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

В каких районах аренда выросла больше всего

Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в Киеве за год выросла на 4-5%. Больше всего подорожали южные и западные районы, удаленные от объектов критической инфраструктуры. В Шевченковском районе, в частности на Лукьяновке, цены остались на уровне прошлого года, а в Соломенском районе, где расположен аэропорт "Киев-Жуляны", аренда даже подешевела.

Наибольшее подорожание отмечено в Голосеевском и Подольском районах - по сравнению с премиальным Печерским районом, аренда здесь вдвое доступнее. Голосеевский район также лидирует по количеству отзывов арендаторов.

Как изменился спрос на аренду жилья в Киеве

В то же время общий интерес к аренде в Киеве снизился на 14-15% по сравнению с сентябрем 2024 года. Наибольшее падение спроса зафиксировано в Днепровском, Деснянском, Святошинском и Соломенском районах - более 20%. Единственным районом с ростом интереса стал Подольский (+4%).

Эксперты отмечают, что ситуация с безопасностью в городе существенно влияет на рынок аренды: в отдаленных от критической инфраструктуры районах цены растут, а общий спрос падает из-за угрозы обстрелов и призывов властей к временному переезду из крупных городов на зиму.

Ранее РБК-Украина писало, что во Львове за последние полгода подорожала аренда жилья - больше всего выросли цены на трехкомнатные квартиры (+24%). Однокомнатные сейчас стоят в среднем 18 тыс. гривен, двухкомнатные - 22 тыс., трехкомнатные - 27 тыс. гривен. Самое дорогое жилье в Галицком и Шевченковском районах, дешевле всего - в Железнодорожном и Сиховском.

Также мы рассказывали, что в Ужгороде аренда жилья резко подорожала - однокомнатные квартиры стали самыми дорогими в Украине и стоят в среднем 21 тыс. гривен в месяц. Двухкомнатные сдают за 25 тыс. гривен, что почти равно средней зарплате горожан.

