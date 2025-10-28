Аренда в Киеве снова дорожает: какие районы самые популярные

Киев остается магнитом для тысяч людей, несмотря на угрозы обстрелов и нестабильную ситуацию. Если раньше основными критериями при выборе жилья были доступность и удобство, теперь добавился фактор безопасности - арендаторы избегают зон с высоким риском поражения.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

В каких районах аренда выросла больше всего

Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в Киеве за год выросла на 4-5%. Больше всего подорожали южные и западные районы, удаленные от объектов критической инфраструктуры. В Шевченковском районе, в частности на Лукьяновке, цены остались на уровне прошлого года, а в Соломенском районе, где расположен аэропорт "Киев-Жуляны", аренда даже подешевела.

Наибольшее подорожание отмечено в Голосеевском и Подольском районах - по сравнению с премиальным Печерским районом, аренда здесь вдвое доступнее. Голосеевский район также лидирует по количеству отзывов арендаторов.

Как изменился спрос на аренду жилья в Киеве

В то же время общий интерес к аренде в Киеве снизился на 14-15% по сравнению с сентябрем 2024 года. Наибольшее падение спроса зафиксировано в Днепровском, Деснянском, Святошинском и Соломенском районах - более 20%. Единственным районом с ростом интереса стал Подольский (+4%).

Эксперты отмечают, что ситуация с безопасностью в городе существенно влияет на рынок аренды: в отдаленных от критической инфраструктуры районах цены растут, а общий спрос падает из-за угрозы обстрелов и призывов властей к временному переезду из крупных городов на зиму.