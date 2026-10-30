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Оренда будинків під Києвом за три роки подорожчала на 120%: скільки коштує житло зараз

08:07 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Василина Копитко
Яка ситуація із орендою будинків у Києві та області (колаж РБК-Україна)

Оренда приватних будинків у Київській області за три роки подорожчала на 120% і майже зрівнялася за вартістю зі столичною. У жовтні 2026 року медіанна ставка оренди будинку в області становить 99,1 тис. грн на місяць, тоді як у Києві - 104 тис. грн.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Ціни майже зрівнялися

У вересні 2023 року медіанна оренда будинку в Київській області становила 45 тис. грн, а в столиці - 56,2 тис. грн на місяць. За три роки оренда приватних будинків у Києві подорожчала приблизно на 85%, а в області - на 120%.

У вересні 2023 року оренда будинку в Києві коштувала в середньому на 11,2 тис. грн на місяць дорожче, ніж у Київській області. У жовтні 2026 року різниця становить лише 4,9 тис. грн. Тобто будинки в Києві зараз в середньому на 5% дорожчі, ніж за містом.

Чому будинки приваблюють орендарів

Одним із можливих чинників попиту на приватні будинки є можливість облаштувати автономне опалення, резервне електроживлення та водопостачання.

В умовах ризику тривалих відключень такі характеристики можуть ставати важливішими для орендарів.

Водночас на вартість оренди впливають також розташування, стан і клас будинків, а також склад пропозиції на ринку.

Читайте також про те, що у першому півріччі 2026-го в Україні розпочали будівництво 47,4 тис. квартир і одноквартирних будинків. Торік за аналогічний період було на 3% більше. Зараз первинка найдорожча у Львові та Києві, причому у столиці стартова ціна за рік зросла на 18%.

Раніше ми писали про те, що за рік у Києві кількість оголошень про продаж житла знизилась на 4%, в Івано-Франківську - на 27%. Натомість в Одесі пропозицій стало більше майже на третину.

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