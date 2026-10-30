Аренда домов под Киевом за три года подорожала на 120%: сколько стоит жилье сейчас

Цены почти сравнялись

В сентябре 2023 года медианская аренда дома в Киевской области составила 45 тыс. грн, а в столице - 56,2 тыс. грн в месяц. За три года аренда частных домов в Киеве подорожала примерно на 85%, а в области - на 120%.

В сентябре 2023 аренда дома в Киеве стоила в среднем на 11,2 тыс. грн в месяц дороже, чем в Киевской области. В октябре 2026 года разница составляет всего 4,9 тыс. грн. То есть дома в Киеве сейчас в среднем на 5% дороже, чем за городом.

Почему дома привлекают арендаторов

Одним из возможных факторов спроса на частные дома есть возможность обустроить автономное отопление, резервное электропитание и водоснабжение.

В условиях риска длительных отключений такие характеристики могут становиться более важными для арендаторов.

В то же время, на стоимость аренды влияют также расположение, состояние и класс домов, а также состав предложения на рынке.