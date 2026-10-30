Аренда домов под Киевом за три года подорожала на 120%: сколько стоит жилье сейчас

Аренда частных домов в Киевской области за три года подорожала на 120% и сравнялась по стоимости со столичной. В октябре 2026 года медианная ставка аренды дома в области составляет 99,1 тыс. грн в месяц, тогда как в Киеве - 104 тыс. грн.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
В сентябре 2023 года медианская аренда дома в Киевской области составила 45 тыс. грн, а в столице - 56,2 тыс. грн в месяц. За три года аренда частных домов в Киеве подорожала примерно на 85%, а в области - на 120%.
В сентябре 2023 аренда дома в Киеве стоила в среднем на 11,2 тыс. грн в месяц дороже, чем в Киевской области. В октябре 2026 года разница составляет всего 4,9 тыс. грн. То есть дома в Киеве сейчас в среднем на 5% дороже, чем за городом.
Одним из возможных факторов спроса на частные дома есть возможность обустроить автономное отопление, резервное электропитание и водоснабжение.
В условиях риска длительных отключений такие характеристики могут становиться более важными для арендаторов.
В то же время, на стоимость аренды влияют также расположение, состояние и класс домов, а также состав предложения на рынке.
Читайте также о том, что в первом полугодии 2026 года в Украине приступили к строительству 47,4 тыс. квартир и одноквартирных домов. В прошлом году за аналогичный период было на 3% больше. Сейчас первичка самая дорогая во Львове и Киеве, причем в столице стартовая цена за год выросла на 18%.
Ранее мы писали о том, что за год в Киеве количество объявлений о продаже жилья снизилось на 4%, в Ивано-Франковске - на 27%. В Одессе же предложений стало больше почти на треть.