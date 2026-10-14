Оренда 1-кімнатних квартир у Харкові подорожчала більш ніж удвічі: що з цінами на купівлю

На вторинному ринку Харкова 1-кімнатні квартири за рік подорожчали на 7%, а трикімнатні не змінилися в ціні. Водночас вартість оренди однокімнатного житла збільшилася більш ніж удвічі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН .

Скільки коштують квартири на вторинці

Медіанна ціна однокімнатної квартири в Харкові становить 24 тисячі доларів. За рік вона зросла на 7%. Двокімнатні квартири коштують у середньому 38 тисяч доларів (+3%), а трикімнатні - 50 тисяч доларів. Їхня ціна за рік не змінилася.

Вартість житла суттєво відрізняється залежно від району міста. Найдорожчі квартири - у Шевченківському районі, а серед найдешевших пропозицій переважають квартири в Новобаварському та Індустріальному районах.

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Наприклад, медіанна ціна однокімнатної квартири в Шевченківському районі становить 32 тисячі доларів, тоді як у Новобаварському - 21,5 тисячі доларів. Двокімнатна квартира в Шевченківському районі коштує 52 тисячі доларів, а в Салтівському - 32,5 тисячі доларів.

Ціни на вторинці у різних районах Харкова (скриншот ЛУН)

Що відбувається з цінами на новобудови

За рік ціни на первинному ринку Харкова у гривні не змінилися. Вартість "квадрату" залежать від класу житла:

преміум сегмент - 1390 доларів

бізнес-класу - 800 доларів;

комфорт класу - 610 доларів;

економ клас - 560 доларів.

Середні ціни на первинному ринку Харкова (інфографіка ЛУН)

Як змінилася вартість оренди

На ринку оренди динаміка значно активніша, ніж на вторинному ринку купівлі-продажу. На початок жовтня середня вартість оренди однокімнатної квартири в Харкові становить 9 500 гривень на місяць. За рік вона зросла на 111%.

Оренда двокімнатної квартири коштує в середньому 15 тисяч гривень (+114% за рік), трикімнатної - 18 тисяч гривень (+80%).

Ціни також залежать від району. У Шевченківському районі медіанна оренда однокімнатної квартири становить 13,5 тисячі гривень, двокімнатної - 18 тисяч гривень, трикімнатної - 27 тисяч гривень.

У Салтівському районі однокімнатну квартиру можна орендувати за 9 тисяч гривень, двокімнатну - за 13 тисяч гривень, а трикімнатну - за 15 тисяч гривень. У Київському районі оренда однокімнатної квартири становить 8 тисяч гривень, двокімнатної - 15 тисяч гривень.

Водночас для більшості районів даних про медіанну орендну вартість квартир недостатньо.