Оренда 1-кімнатних квартир у Харкові подорожчала більш ніж удвічі: що з цінами на купівлю
На вторинному ринку Харкова 1-кімнатні квартири за рік подорожчали на 7%, а трикімнатні не змінилися в ціні. Водночас вартість оренди однокімнатного житла збільшилася більш ніж удвічі.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Скільки коштують квартири на вторинці
Медіанна ціна однокімнатної квартири в Харкові становить 24 тисячі доларів. За рік вона зросла на 7%. Двокімнатні квартири коштують у середньому 38 тисяч доларів (+3%), а трикімнатні - 50 тисяч доларів. Їхня ціна за рік не змінилася.
Вартість житла суттєво відрізняється залежно від району міста. Найдорожчі квартири - у Шевченківському районі, а серед найдешевших пропозицій переважають квартири в Новобаварському та Індустріальному районах.
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Наприклад, медіанна ціна однокімнатної квартири в Шевченківському районі становить 32 тисячі доларів, тоді як у Новобаварському - 21,5 тисячі доларів. Двокімнатна квартира в Шевченківському районі коштує 52 тисячі доларів, а в Салтівському - 32,5 тисячі доларів.
Що відбувається з цінами на новобудови
За рік ціни на первинному ринку Харкова у гривні не змінилися. Вартість "квадрату" залежать від класу житла:
- преміум сегмент - 1390 доларів
- бізнес-класу - 800 доларів;
- комфорт класу - 610 доларів;
- економ клас - 560 доларів.
Як змінилася вартість оренди
На ринку оренди динаміка значно активніша, ніж на вторинному ринку купівлі-продажу. На початок жовтня середня вартість оренди однокімнатної квартири в Харкові становить 9 500 гривень на місяць. За рік вона зросла на 111%.
Оренда двокімнатної квартири коштує в середньому 15 тисяч гривень (+114% за рік), трикімнатної - 18 тисяч гривень (+80%).
Ціни також залежать від району. У Шевченківському районі медіанна оренда однокімнатної квартири становить 13,5 тисячі гривень, двокімнатної - 18 тисяч гривень, трикімнатної - 27 тисяч гривень.
У Салтівському районі однокімнатну квартиру можна орендувати за 9 тисяч гривень, двокімнатну - за 13 тисяч гривень, а трикімнатну - за 15 тисяч гривень. У Київському районі оренда однокімнатної квартири становить 8 тисяч гривень, двокімнатної - 15 тисяч гривень.
Водночас для більшості районів даних про медіанну орендну вартість квартир недостатньо.
Читайте також про те, що у Києві за рік середня вартість однокімнатних квартир зросла на 1%, тоді як дво- та трикімнатні подешевшали на 6% та 3%, відповідно.
Раніше ми писали про те, що за останні два місяці кількість оголошень про оренду квартир в Києві збільшилась на 66%. Водночас у західних регіонах України пропозицій житла стало значно менше.