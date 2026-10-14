Аренда 1-комнатных квартир в Харькове подорожала более чем вдвое: что с ценами на покупку
На вторичном рынке Харькова 1-комнатные квартиры за год подорожали на 7%, а трехкомнатные не изменились в цене. В то же время стоимость аренды однокомнатного жилья увеличилась более чем вдвое.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Сколько стоят квартиры на вторичке
Медианная цена однокомнатной квартиры в Харькове составляет 24 тысяч долларов. За год она выросла на 7%. Двухкомнатные квартиры стоят в среднем 38 тысяч долларов (+3%), а трехкомнатные - 50 тысяч долларов. Их цена за год не изменилась.
Стоимость жилья существенно разнится в зависимости от района города. Самые дорогие квартиры - в Шевченковском районе, а среди самых дешевых предложений преобладают квартиры в Новобаварском и Индустриальном районах.
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Например, медианная цена однокомнатной квартиры в Шевченковском районе составляет 32 тысячи долларов, тогда как в Новобаварском - 21,5 тысячи долларов. Двухкомнатная квартира в Шевченковском районе стоит 52 тысячи долларов, а в Салтовском - 32,5 тысячи долларов.
Что происходит с ценами на новостройки
За год цены на первичном рынке Харькова в гривне не изменились. Стоимость "квадрата" зависит от класса жилья:
- премиум сегмент - 1390 долларов
- бизнес-класса - 800 долларов;
- комфорт класса - 610 долларов;
- эконом класс - 560 долларов.
Как изменилась стоимость аренды
На рынке аренды динамика гораздо активнее, чем на вторичном рынке купли-продажи. В начале октября средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Харькове составляет 9 500 гривен в месяц. За год она выросла на 111%.
Аренда двухкомнатной квартиры стоит в среднем 15 тысяч гривен (+114% в год), трехкомнатной - 18 тысяч гривен (+80%).
Цены тоже зависят от района. В Шевченковском районе медианная аренда однокомнатной квартиры составляет 13,5 тысяч гривен, двухкомнатной - 18 тысяч гривен, трехкомнатной - 27 тысяч гривен.
В Салтовском районе однокомнатную квартиру можно арендовать за 9 тысяч гривен, двухкомнатную - за 13 тысяч гривен, а трехкомнатную - за 15 тысяч гривен. В Киевском районе аренда однокомнатной квартиры составляет 8 тысяч гривен, двухкомнатной - 15 тысяч гривен.
В то же время для большинства районов данных о медианой арендной стоимости квартир недостаточно.
Читайте также о том, что в Киеве за год средняя стоимость однокомнатных квартир выросла на 1%, тогда как двух- и трехкомнатные подешевели на 6% и 3% соответственно.
Ранее мы писали о том, что за последние два месяца количество объявлений об аренде квартир в Киеве увеличилось на 66%. В то же время в западных регионах Украины предложений жилья стало гораздо меньше.