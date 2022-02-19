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В ОРДО ввели ліміт видачі готівки

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Україна, Субота 19 лютого 2022 15:13
В ОРДО ввели ліміт видачі готівки Фото: жителям Донецька обмежили видачу готівки (corporatefinanceinstitute.com)
Автор: Олександр Білоус

На території окупованих районів Донецької області ввели ліміт видачі готівки в банкоматах. Жителі зможуть зняти не більше 120 доларів на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення так званого "центрального республіканського банку" окупаційної адміністрації.

"З метою безперебійного забезпечення готівкою грошовими коштами... прийнято рішення про тимчасове встановлення добового ліміту видачі готівкових грошових коштів не більше 10 000 російських рублів по одній платіжній картці", - йдеться в повідомленні окупаційної адміністрації.

Нагадавши, ситуація на Донбасі різко загострилася 17 лютого, коли окупаційні війська почали обстріли українських позицій.

Ще напередодні, 16 лютого, ватажки бойовиків записали звернення про евакуацію жителів на територію Росії. Однак заяви були розміщені тільки 18 лютого. Окупанти вже змогли змусити виїхати з ОРДО близько 6,6 тисяч осіб.

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