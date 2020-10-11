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В ОРДО учебные заведения переходят на дистанционное обучение

Донбасс, Воскресенье 11 октября 2020 12:00
В ОРДО учебные заведения переходят на дистанционное обучение
Фото: школьник на домашнем обучении (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой области все учебные заведения переходят на дистанционное обучение. Они вернуться к очному обучению после особого распоряжения.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

"С 12 октября 2020 года и до особого распоряжения руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предоставляющих образовательные услуги, должны обеспечить организацию образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в сообщении.

Школы в контролируемой пророссийскими силами части Донецкой области пошли на осенние каникулы с 5 до 25 октября.

Напомним, президенту Владимиру Зеленскому планируют предложить ввести в Украине так называемый карантин "выходного дня" и перевести школы на дистанционное обучение.

Кроме того, КГГА рекомендовала киевским школам начать осенние каникулы 21 октября из-за коронавируса и приближения местных выборов.

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