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В ОРДО навчальні заклади переходять на дистанційне навчання

Донбас, Неділя 11 жовтня 2020 12:00
В ОРДО навчальні заклади переходять на дистанційне навчання
Фото: школяр на домашньому навчанні (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

У непідконтрольних уряду України районах Донецької області всі навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. Вони повернутися до очного навчання після особливого розпорядження.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

"З 12 жовтня 2020 року та до особливого розпорядження керівники організацій та установ усіх форм власності, що надають освітні послуги, повинні забезпечити організацію освітнього процесу з використанням електронного навчання та дистанційних освітніх технологій", - йдеться в повідомленні.

Школи в контрольованій проросійськими силами частині Донецької області пішли на осінні канікули з 5 до 25 жовтня.

Нагадаємо, президенту Володимиру Зеленському планують запропонувати ввести в Україні так званий карантин "вихідного дня" і перевести школи на дистанційне навчання.

Крім того, КМДА рекомендувала київським школам почати осінні канікули 21 жовтня через коронавірус і наближення місцевих виборів.

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