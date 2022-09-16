В ОРДО присвоили себе оборудование украинских мобильных операторов

Оккупанты в ОРДО присвоили себе телекоммуникационное оборудование украинских мобильных операторов "Киевстар", lifecell и "ТриМоб", назвав этот процесс «национализацией».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Национализировать объекты телекоммуникационной сети подвижной (мобильной) связи, базовые станции и их составные части, оборудование сетей, линии, сооружения и средства связи, а также иное движимое и недвижимое имущество, товарно-материальные ценности и другие материальные и нематериальные активы, принадлежащие частному акционерному обществу "Киевстар", обществу с ограниченной ответственностью "Лайфселл" и обществу с ограниченной ответственностью "Тримоб" без компенсации собственникам стоимости таких объектов", - говорится в "документе" с подписью главаря Пушилина.

Ранее мы писали, что оккупанты составили жителей Херсона без мобильной связи. В Херсонской ОВА это объяснили переброской российской военной техники на южном направлении.

Также ранее сообщалось, что в Полтавской области из-за перепадов напряжения вышел из строя региональный узел связи оператора lifecell. Кроме того, у оператора "Киевстар" есть перебои со связью в Полтаве.

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