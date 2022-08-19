В Херсоне пропала мобильная связь и интернет: что известно

Во временно оккупированном Херсоне в пятницу 19 августа исчезла российская мобильная связь и интернет местных провайдеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Мост ".

Местные Telegram-каналы также сообщают об отсутствии связи и интернета и в некоторых районах области. В частности, речь идет о Каховском и Геническом районах.

Напомним, ранее жителей Херсона и области попросили не рассказывать о возобновлении мобильной связи. Дело в том, что именно разрушение коммуникаций является одним из приоритетов оккупантов.

Как сообщалось, по последним данным ВСУ освободили 53 городов и сел в Херсонской области.