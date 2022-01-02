В ОРДЛО заблокированы пять из семи КПВВ

Ежедневно пропуск через линию разграничения осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская".

В районе КПВВ "Новотроицкое" боевики осуществляют пропуск только отдельных граждан дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

Также сообщается, что через КПВВ "Счастье" проехали три грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Для населения временно оккупированной территории Украины доставлены строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерная техника общим весом более 28 тонн.