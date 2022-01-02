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В ОРДЛО заблоковано п'ять із семи КПВВ

Автор: Анастасія Рокитна

Бойовики продовжують блокувати рух на п'яти з семи дорожніх коридорів в ОРДЛО. Відповідно до рішення командувача операцією Об'єднаних сил, всі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Щодня пропуск через лінію розмежування здійснюється тільки в КПВВ "Станиця Луганська".

В районі КПВВ "Новотроїцьке" бойовики здійснюють пропуск тільки окремих громадян двічі на тиждень - у понеділок і п'ятницю.

Також повідомляється, що через КПВВ "Щастя" проїхали три вантажні автомобілі з гуманітарним вантажем від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Для населення тимчасово окупованої території України доставлені будівельні матеріали, товари медичного призначення та комп'ютерна техніка загальною вагою понад 28 тонн.

Нагадавши, Росія вимагала визнати "супутник" для відкриття КПВВ.

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КПВВ