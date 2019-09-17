В ОРДЛО военную службу смогут проходить только лица, оформившие паспорта РФ

На оккупированных территориях Донбасса в подразделениях боевиков будут служить только военнослужащие с российскими паспортами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, новые правила прохождения военной службы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области начнут действовать с 1 октября.

"Командование ВС РФ принимает меры для ускорения так называемой "паспортизации" населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях путем изменения порядка прохождения военной службы. В частности, с 1 октября этого года в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и лица, которые начали оформлять российское гражданство в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Как сообщают в Минобороны, такими действиями Россия пытается усилить свои позиции в международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Таким образом РФ планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации Минских соглашений и сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины", - заявили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что, по мнению главы ОБСЕ Мирослава Лайчака, на данный момент нет условий для проведения выборов на оккупированном Донбассе. Глава ОБСЕ заявил, что свободные выборы на Донбассе могут пройти лишь под украинской юрисдикцией.