В ОРДЛО тестов для опредиления коронавируса нет, пневмонию подозревают у 144 человек

Фото: больница в Донецке (da-info.pro)

Большинство людей с диагнозом пневмония находится не в больницах ОРДЛО, а на самоизоляции

За прошлую неделю в больницы ОРДЛО обратились местные жители из-за ОРВИ и подозрения на пневмонию, тестов для определения короновируса в больницах нет. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

Вместе с тем, они сообщают, что тесты для определения короновируса в ОРДЛО отсутствуют. Как отмечают правозащитники, общее число людей, которые обратились в больницы Донецкой области из-за ОРВИ, - 322 человека; пневмония (подозрение) - 81 человека.

В больницы Луганской области с ОРВИ обратились 362 человека; пневмония (подозрение) - 63 человека.

"Большинство людей с диагнозом пневмония находится не в больницах ОРДЛО. Самоизоляция проходит под контролем сотрудников "МГБ" и "Министерство здравоохранения", согласно указам главарей НВФ "ЛНР" и "ДНР", - говорится в сообщении.

Напомним, Минздрав подтвердил четвертую смерть от коронавируса в Украине, сегодня умер житель Тернопольской области. Летальный случай был зафиксирован в Тернопольской области, умер 68-летний мужчина. Согласно последним официальным данным, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения COVID-19.