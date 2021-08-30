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В ОРДЛО вважають зниклими безвісти 258 людей, - МЗС

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 12:38
В ОРДЛО вважають зниклими безвісти 258 людей, - МЗС Фото МЗС нагадало світу про зниклих безвісти в Криму й ОРДЛО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Міністерство закордонних справ закликає світову спільноту привернути увагу до долі осіб, зниклих, викрадених чи безвісти зниклих на тимчасово окупованих РФ територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.

За даними Уповноваженого Верховної Ради із прав людини, зниклими безвісти на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вважаються 258 осіб, у тому числі 67 військовослужбовців та резервістів.

Від початку російської окупації щонайменше 44 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та Севастополя. Доля 15 з них досі залишається невідомою.

Їхні імена: Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арсен Алієв, Ервін Ібрагімов, Ескендер Ібраїмов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганієв, Арлен Терехов.

"Переважна більшість цих людей є проукраїнськими активістами, які відкрито виступали проти російської окупації", - наголосило МЗС.

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