ОРДЛО подтвердили более 100 случаев COVID-19 и ввели строгую самоизоляцию

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На оккупированной части Луганской области запретили пассажирские перевозки

Число выявленных случаев коронавируса на оккупированном Донбассе достигло 115, вводится режим строгой самоизоляции. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Сообщается, что в оккупированных районах Донецкой области подтвердили 67 случаев, Луганской - 48. При этом на неподконтрольной части Луганской области вводится строгий режим самоизоляции, а также с 26 апреля запрещено междугороднее пассажирское сообщение, запрет распространяется в том числе и на такси.

Кроме того, оккупационная власть ввела ограничения на передвижение жителей и транспорта в Алчевске, Брянке, Перевальске, Свердловске и Стаханове.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе умер первый пациент с коронавирусом. В частности, так называемая "Луганская народная республика" подтвердила смерть 74-летнего мужчины, у которого был коронавирус. В то же время причиной смерти называют сердечно-сосудистую патологию.

До этого сообщалось, что на подконтрольной Украине части Донецкой области из 18 больных коронавирусом 10 уже вылечились