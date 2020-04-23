ОРДЛО підтвердили понад 100 випадків COVID-19 і запровадили сувору самоізоляцію

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На окупованій частині Луганської області заборонили пасажирські перевезення

Кількість виявлених випадків коронавірусу на окупованому Донбасі досягло 115, вводиться режим суворої самоізоляції. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що в окупованих районах Донецької області підтвердили 67 випадків, Луганській - 48. При цьому на непідконтрольній частині Луганської області вводиться суворий режим самоізоляції, а також з 26 квітня заборонено міжміське пасажирське сполучення, заборона поширюється в тому числі і на таксі.

Крім того, окупаційна влада ввела обмеження на пересування жителів і транспорту в Алчевську, Брянці, Перевальську, Свердловську та Стаханові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованому Донбасі помер перший пацієнт з коронавірусом. Зокрема, так звана "Луганська народна республіка" підтвердила смерть 74-річного чоловіка, у якого був коронавірус. В той же час причиною смерті називають серцево-судинну патологію.

До цього повідомлялося, що на підконтрольній Україні частині Донецької області з 18 хворих на коронавірус 10 вже вилікувалися