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В ОРДЛО открывают новые кладбища, чтобы хоронить принудительно "мобилизованных", - правозащитники

Фото: в ОРДЛО открывают новые кладбища, чтобы хоронить принудительно " мобилизованных "(Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей появляются новые кладбища. Оккупанты хоронят там принудительно "мобилизованных гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Восточной правозащитной группы".

"В Антраците, Лутугинском районе, Ровеньках и близ Енакиево выделили земельные участки для захоронения лиц, которые были убиты во время вооруженной агрессии РФ против Украины. Тела убитых жителей ОРДЛО, которые были принудительно мобилизованы, запрещено хоронить на общих кладбищах",- пишут правозащитники.

Отмечается, что оккупанты открывают новые кладбища, чтобы избежать ажиотажа среди местного населения.

Тела убитых жителей ОРДЛО запрещено хоронить на общих кладбищах, поскольку гражданские посещают могилы умерших в первое воскресенье после Пасхи и на Троицу.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, что делать мужчинам на временно оккупированных территориях, чтобы избежать принудительной "мобилизации".

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