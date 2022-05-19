В ОРДЛО відкривають нові цвинтарі, щоб ховати примусово "мобілізованих", - правозахисники

"В Антрациті, Лутугинському районі, Ровеньках та поблизу Єнакієвого виділили земельні ділянки для поховання осіб, які були вбиті під час збройної агресії РФ проти України. Тіла вбитих жителів ОРДЛО, які були примусово мобілізовані, заборонено ховати на загальних кладовищах", - пишуть правозахисники.

Зазначається, що окупанти відкривають нові цвинтарі, аби уникнути ажіотажу серед місцевого населення.

Тіла вбитих жителів ОРДЛО заборонено ховати на спільних цвинтарях, оскільки цивільні відвідують могили померлих у першу неділю після Великодня й на Трійцю.