ОРДЛО відмовилися від завтрашньої відеоконференції з обміну полоненими

Фото: Владислав Дейнего (facebook.com/vlad.danego)

Відеоконференцію перенесли на 23 грудня

Так званий "міністр закордонних справ" "ДНР" Наталія Ніконорова заявила, що відеоконференція з підготовки процесу обміну полоненими між "ДНР" і Україною може пройти у понеділок, 23 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

При цьому вона додала, що заява представника України в ТКГ Леоніда Кучми про необхідність 20 грудня провести переговори є "яскравим підтвердженням прагнення української сторони до піару".

Також вона зазначила, що в Мінську українська сторона продемонстіровала неготовність до обміну полоненими.

"Проводити відеоконференцію завтра не представляється доцільним та ефективним, оскільки навряд чи українські представники могли за один день прийняти якісь серйозні рішення по даному напрямку", - зазначила Ніконорова.

У свою чергу, так званий "міністр закордонних справ" "ЛНР" Владислав Дейнего заявив, що Україна не підтверджує здатність повноцінно підготувати до обміну всіх, хто включений в актуальні списки підтверджених утримуваних осіб.

Нагадаємо, представник України в ТКГ Леонід Кучма повідомив, що на завтра, 20 грудня, запланована відеоконференція, під час якої учасники мінських переговорів обговорять обмін полоненими.

Крім того, "омбудсмен" Дарина Морозова заявила, що "ДНР" готова до обміну полоненими з українською стороною за новою формулою. За її словами, українська сторона нібито підтвердила готовність передати 88 осіб, у відповідь "ДНР" повинна віддати 53 людини.