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На Донбассе невозможно провести местные выборы в марте 2021 года, - ЦИК

Автор: Роман Тверденко

Местные выборы в отдельных общинах на Донбассе невозможно провести в марте 2021 года. Нет возможности обеспечить безопасность избирателей.

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Об этом сообщил Центризбирком.

В ЦИК рассмотрели выводы от военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях, а также от управлений СБУ и командования операции Объединенных сил.

В письмах от ведомств сказано, что прифронтовых частях Донецкой и Луганской областей невозможно гарантировать безопасность избирателей из-за продолжающихся обстрелов со стороны боевиков. Кроме этого, в этих регионах более высокая террористическая угроза, чем в остальных частях Украины.

Ранее сообщалось, что местные выборы хотят провести в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области. Для этого ЦИК и просила выводы ведомств насчет безопасности.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил о невозможности проведения местных выборов в ОРДЛО в ближайшей перспективе.

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