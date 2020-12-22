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Разумков заявил о невозможности проведения выборов в ОРДЛО в ближайшей перспективе

Донбасс, Вторник 22 декабря 2020 23:05
Разумков заявил о невозможности проведения выборов в ОРДЛО в ближайшей перспективе
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшей перспективе проведение местных выборов по украинским законам в ОРДЛО невозможно. По его словам, в частности, невозможно организовать прозрачный процесс.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Разумков подчеркнул, что выборы должны проходить по украинскому законодательству. Также доступ к ним должны иметь все политические партии и силы, которые зарегистрированы в Украине, и журналисты. А также выборы должны быть признаны международными наблюдателями.

"По состоянию на сегодня организовать этот процесс на временно оккупированных территориях Донбасса невозможно", - сказал Разумков.

Также спикер парламента добавил, что по состоянию на сегодняшний день альтернативы минским соглашениям нет. Он добавил, что первые пункты соглашений не выполнены, однако есть определенные сдвиги.

"Так, за последние месяцы ситуация изменилась достаточно существенно, мы видим уменьшение обстрелов по нашей стороне, но объективно говорить, что те пункты выполнены, на 100% мы не можем. Так же отвод тяжелого вооружения, и многое другое, в частности вывода войск из временно оккупированных территорий", - сказал Разумков.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что так называемая поддержка Российской Федерацией ОРДЛО является нарушением законов Украины. Москва могла бы помочь Донбассу, выведя свои войска с украинской территории.

Напомним, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская сторона уже работает по плану "Б" по Донбассу.

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